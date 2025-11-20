フランスから納入されたミラージュ2000-5Fの映像ウクライナ空軍の公式Xは2025年11月17日、フランスから納入されたミラージュ2000-5F戦闘機の映像を公開しました。【動画】おお、撃ち落としてる…これが、ミサイル撃墜の瞬間です同機は、2025年2月にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が、最初の機体が到着したことを明らかにしていました。現状では、最小でも6機のミラージュが運用されているとみられています。