＜D.LEAGUE25−26 ROUND.2 BLOCK VIBE／HIPE＞◇11月18、19日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京「肉体派舞踏集団」が強くなって蘇った。VIBEはFULLCAST RAISERZが開幕から2連勝だ。昨シーズン13戦で1勝しかできず、最下位に沈んだ屈辱を乗り越え、TOYOTAアリーナに拳を突き上げた。HYPEはインフルエンザによる直前、大幅にメンバーを入れ替えたKOSE 8ROCKSが接戦の末にList::Xを破った。【BLOCK VIBEの結果】（数字はパーセント）1