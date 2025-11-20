第22戦ラスベガスGP自動車レースF1の今季第22戦ラスベガスGPは23日にアメリカ・ラスベガス市街地コースで、決勝レースが行われる。ドライバーたちが続々と会場入りする中、シャルル・ルクレール（フェラーリ）に訪れた“災難”が現地ファンの話題を集めている。コース内に設置された関係者用のゲート。赤いチームジャージに身を包んだルクレールが、パスをかざすが機械は反応せず、ゲートは開かない。苦笑しながら首をかしげた