【スターバックス】のクリスマスを華やかに彩る「ホリデーグッズ」を要チェック。赤が映えるドリンクカップや、ドリンクチケット付きの雑貨がラインナップしています。プレゼントにはもちろん、今年一年頑張った自分へのご褒美にするのも良さそうです。今回はコレクションしたくなる可愛さを秘めた、イチオシのホリデーグッズを紹介します。 ホワイトクリスマスなデザインのカップ 赤 × 緑のマフラ