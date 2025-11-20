源 吉兆庵ホールディングス岡山・北区幸町19日 岡山市中心部に巨大なプレゼントをかたどったイルミネーションが登場しました。 和菓子の製造販売などを行う岡山市の源吉兆庵ホールディングスで19日、イルミネーションの点灯式が行われました。 高さ約10m、幅約8mの巨大なプレゼントボックスをサンタクロースが運ぶ様子を約23万個のLEDライトで表現しています。 2025年は初め