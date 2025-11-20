日本弁護士連合会（日弁連）は11月26日、生活保護に関する全国一斉電話相談「全国一斉生活保護ホットライン」を実施する。申請を検討する人や現在利用している人からの「物価高で、今の保護費では生活できない」「持ち家・自動車があるなどの理由で申請が受け付けられない」などの相談に弁護士が直接応対する。●昨年の相談事例日弁連では2012年以降、毎年ホットラインを実施している。コメの価格が急騰した昨年度は物価高をうった