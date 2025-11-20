櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が、来年1月20日に1st写真集（タイトル未定／幻冬舎）を発売する。このたび、初の水着カットが解禁された。【先行カット】初解禁！しなやかなボディラインを披露した松田里奈ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボー