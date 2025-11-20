日向坂46が19日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で、『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』東京公演1日目を開催した。ライブ本編終了後には、二期生の河田陽菜の卒業セレモニーも開催した。【ライブ写真】河田陽菜卒業セレモニー美しい純白のドレス姿に卒業セレモニーで河田の思い出エピソードを語る場面では、同期の松田好花が「一番古い記憶を話そうと思って」と切り出し、「最終オーディションの時に、初めて対面し