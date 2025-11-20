俳優の上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）において、上白石演じる杏子に迫りくる6人目の“ロマンティック男子”として白濱亜嵐（GENERATIONS／EXILE）が「謎の不良学生」役で参戦することが決定した。【動画】映画『ロマキラ』謎の不良学生が参戦今作は百世渡（ももせ・わたる）による人気漫画を英勉（はなぶさ・つとむ