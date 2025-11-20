福岡県八女市の山中に小型機が墜落した事故で、国の航空事故調査官が20日から墜落現場での調査を始めました。 ■松永悠作記者「午前9時50分ごろです。事故調査官が警察、消防とともに小型機の墜落現場へと入っていきます。」この事故は18日、福岡県八女市星野村の山中に小型機が墜落し、搭乗していた3人とみられる遺体が見つかったものです。 20日午前10時ごろから、警察や消防とともに、国の運輸安全委員会の航空事故調査官