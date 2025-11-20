高松市番町午前8時半ごろ 日に日に寒さが強まり、20日（木）朝も岡山、香川の各地で冷え込みました。 （記者リポート）「午前8時半ごろの高松市内は、時折ひんやりとした風が吹いてきています。手元の温度計では11℃となっていて、街中ではダウンジャケットなどで防寒対策をしている人が多く見られます」 上空に寒気が残り、よく晴れて放射冷却現象が強まった影響で20日朝の岡山・香川は19日（水）以上に冷え込