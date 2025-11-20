SnowMan目黒蓮（28）が20日、都内で、女優の浜辺美波（25）とダブル主演した映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩、来年2月6日公開）完成報告会に出席した。原作は長月天音氏の同名小説シリーズ。2人が演じるのは、遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、行う葬祭プランナー。浜辺は葬儀会社にインターンとして入社するヒロイン役で、目黒演じる指南役から厳しい指導を受けながら、ともに“最高の葬儀”を目指