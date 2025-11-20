タレントの若槻千夏（41）が20日、都内で「ヌーヴォーウィーク」1日宣伝部長就任イベントに出席した。この日0時に、サントリー「ボジョレーヌーヴォー2025」が解禁。これにちなんで若槻が解禁したことを聞かれると「月に一度の歌舞伎」と答えた。「映画をきっかけに歌舞伎の方も見させていただいてハマった」といい「今年私の人生を変えたというくらい、大きな出来事」と明かした。定期的に足を運ぶ趣味ができたのは今