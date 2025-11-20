日本マクドナルドは、病気と向き合う子どもたちとその家族を支援するチャリティ活動『青いマックの日』を10月19日に全国のマクドナルド店舗にて実施し、募金とマクドナルドからの寄付を合わせた総額が1億2148万660円に達したと発表した。【動画】XG・JURIN、ソロデビュー曲「PS118 (feat. Rapsody)」ミュージックビデオ同チャリティは、全国のマクドナルド店舗で行われた支援活動で、ハッピーセット1セット購入ごとに日本マク