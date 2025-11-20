人生を狂わすゴシップに意味はあるのか？ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』第1話で、週刊誌記者・川口春奈が歪な主張を振りかざす。果たしてそれは正義なのか、それとも欺瞞なのか？【画像】流出した不倫＆ベッド写真華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。スキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤裸々に描く。大手芸能事務所から人気俳優・藤