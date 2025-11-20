俳優・歌手の斉藤由貴（59）の長女で俳優の水嶋凜が18日、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告し、公開された近影に「キレイになられて…」「美しい」などと反響が集まっている。【写真】「美しい」「キレイになられて…」26歳迎えた斉藤由貴の娘・水嶋凜の近影水嶋は「26さいになりました！そろそろハンター試験受けに行きたいと思います」とつづり、誕生日を報告。ロングの黒髪が印象的なソロショ