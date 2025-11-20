【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）【映像】絶品ターンでDF置き去り→スルーパスサッカー日本代表のMF久保建英が、華麗なターンで相手を完璧に引き剥がした。絶品とも言えるボールタッチに、スタジアムからは大歓声が起こり、ファンが興奮している。11月18日にキリンチャレンジカップ2025で、日本代表がボリビア代表と対戦した。14