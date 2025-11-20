高知ゆかりの世界的な写真家・石元泰博が万博をテーマに撮影したしたコレクション展が県立美術館で開かれています。石元泰博は、1921年にアメリカで生まれ、3歳から18歳まで、父親の故郷である土佐市で過ごした世界的な写真家です。終戦後、アメリカ・シカゴのニュー・バウハウスで写真を学んだのち、2012年に90才で亡くなる直前まで、約3万5000枚以上の写真を撮影し、そのほとんどが県立美術館に収蔵されています。現