本格的なスキーシーズンを前に、那須塩原市のスキー場で１９日、安全祈願祭が行われました。 ハンターマウンテン塩原で行われた安全祈願祭には、スタッフや地元の関係者などおよそ７０人が参列しました。塩原八幡宮の君島幹朗宮司が神事を行い、出席者が玉ぐしをささげて今シーズンの安全な運営を願いました。 また、客席を増やしリニューアルしたレストランも披露され、地元のソウルフ