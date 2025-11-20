今年１２月にスペインで開かれる知的障がい者のフットサル世界選手権に、男子日本代表として出場する高校生の壮行会が１９日、宇都宮市で開かれました。 フットサル日本代表として初めての国際大会に出場する、宇都宮市に住む栃木県立宇都宮青葉高等学園３年の大久保史弥選手（１８）です。身長１７２センチ、サッカーでは主にトップ下、フットサルでは前線やサイドで活躍するストライカーで、運動量とシュート