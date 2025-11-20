東京・渋谷を拠点とするマッチングアプリが関連したぼったくりグループが摘発された事件で、新たにメンバー3人が逮捕されました。警視庁によりますと東京・渋谷の“ぼったくり”グループのメンバー・池田琉之介容疑者ら3人はことし5月、マッチングアプリで出会った男性を店に連れて行き、ウソの損害金名目で、現金630万円などをだまし取った疑いがもたれています。池田容疑者は容疑を否認していて、残りの2人は認めているというこ