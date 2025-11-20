櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集（タイトルは未定・来年1月20日に幻冬舎から発売）の水着カットが20日、公開された。夕焼けのビーチで撮影したカット。花と鳥のモチーフがちりばめられた水着を身に着け、ビーチに寝転び、しなやかなボディーラインと大人びた表情が印象的な1枚となった。撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアで行い、かわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊となった。松田は「写真集は夢だっ