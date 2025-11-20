昨年9月、石川県のホテルなどで当時16歳未満の少女にみだらな行為をした疑いで、高松市川島東町の職業不詳の男（29）がきょう（20日）逮捕されました。 警察によりますと、男は（29）は昨年9月6日、石川県に住む当時16歳未満の少女に対して車の車内でみだらな行為をしたほか、昨年9月8日石川県のホテルで同じ少女に対してみだらな行為をした疑いが持たれています。調べに対して男は黙秘しているということです。