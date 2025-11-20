楽天モバイルは、Androidスマートフォン「Samsung Galaxy A25 5G」を発売した。価格は2万2001円で、他社からの乗り換え（MNP）とあわせて購入すると1円となる。 「Galaxy A25 5G」は、約6.7インチ（1600×720）のTFT液晶ディスプレイを備えたAndroidスマートフォン。チップセットにはメディアテック製の「Dimensity 6100+」を採用している。 メモリーは4GB、ストレージは64GB、バッテリ