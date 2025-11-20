福井県大野市で20日朝、散歩中の高齢男性がクマに襲われ、頭から出血するけがをしました。命に別状はないということです。20日午前7時ごろ、福井県大野市森山の集落で「散歩中の男性がクマに襲われ頭から出血している」と、付近の住民から消防に通報がありました。警察によりますと、クマは散歩中の男性を襲ったとみられ、高齢の男性が頭から出血し病院に搬送されましたが、意識はあり命に別状はないということです。現場は山あい