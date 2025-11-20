災害が発生した際、ペットと一緒に避難できる場所を確保するための訓練が19日、石川県白山市で行われました。能登半島地震の際はペット同伴の避難者がいたものの、避難所の受け入れ態勢が整っていなかったことを受け、石川県白山市は市内の専門学校と協定を結び、災害時には校舎をペット連れの避難所として開放することになっています。19日は生徒や市の職員らが参加し、パーテーションや段ボールベッドを組み立