安倍元総理をなぜ狙ったのか。午後から初めての被告人質問です。山上徹也被告（45）は2022年7月、奈良市で応援演説をしていた安倍晋三元総理（当時67）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で、山上被告は起訴内容を全て認めていて、午後からの被告人質問で、旧統一教会への恨みが安倍元総理の銃撃につながった理由をどう説明するのか注目されます。