◆大相撲▽九州場所１２日目（２０日、福岡国際センター）東十両１４枚目・紫雷（木瀬）が九州場所１２日目の２０日、日本相撲協会に休場を届け出た。１１日目の東十両８枚目・嘉陽（中村）にすくい投げで敗れた際に、左脚を負傷。自力で立ち上がることができず、車いすに乗せられていた。１１日目を終えて５勝６敗。再出場がなければ来場所の幕下転落は濃厚で、２３年名古屋場所から守ってきた関取から陥落する。