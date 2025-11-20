◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第１日（２０日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）今季日本ツアー初参戦で２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が前半を終了。インからスタートし、２バーディー、１ボギーの１アンダー、トップと２打差の暫定１１位で折り返した。石川遼（カシオ）は２バーディー、ボギーなしで後半に入り、２アンダーで１打差の３位につけている。生源寺龍憲（