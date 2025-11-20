フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２０日、１０月に水揚げが始まっている広島県産の養殖カキが大量死する被害が発生した問題を報じた。農林水産省や広島県によると、東広島市と呉市では８〜９割が死んでいるとの報告がある。番組では原因について「広島県立水産海洋技術センター」によると「猛暑による高い海水温や雨が少なく海水の塩分濃度が高まったことなどが原因でカキが弱ったのでは