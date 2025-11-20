大分市佐賀関で発生した大規模火災では170棟以上が延焼し、発生から40時間以上たっても鎮火には至っていません。現場から中継です。大分市佐賀関の漁港です。火災発生から40時間以上が経ち、現場では30分ほど前から白い煙が目視で確認できなくなりました。ただ、現場から1.4キロ離れた無人島からは煙が確認できる状況です。現場には規制線が張られ、今も立ち入ることができません。この火事では170棟以上、4万8900平方メートルが焼