阪神・島田海吏外野手が２０日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸３２００万円から２００万ダウン３０００万円でサインした（金額は推定）。今季は２８試合出場で打率１割２分９厘。シーズンでは出場機会に恵まれなかったが、日本シリーズでは全５試合に出場した。「何もできなかった。悔しかった」と振り返り「レギュラー陣に何かあった時、もしくはレフトが空いてると思うので、そこに入っていけるよ