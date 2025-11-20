自民党はきょう、国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書の改定に向けた議論を始めました。防衛費増額の新たな目標や非核三原則を見直すかなどが焦点になる見通しです。自民党小野寺五典 安保調査会長「国家安全保障戦略をはじめ防衛3文書、また防衛装備移転の見直しにつきまして、ご議論をいただくキックオフということになります。我が党らしい政策を前に進めるために、どうぞお力をお貸ししていただきたいと思います」