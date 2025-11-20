泊原発３号機の再稼働について審議する道議会の連合審査会は１１月２０日、経済産業省など国の担当者を参考人として招き、原子力政策などについて説明を求めました。（経済産業省大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官吉村一元さん）「北海道の電力需要は２０３０年度に向けて全国平均の２倍に相当する水準で増加する。泊村の発電所の再稼働は欠かせないものである」泊村の泊原発３号機の再稼働について審議する道議会の