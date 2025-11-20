安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１０回公判が２０日午後、奈良地裁で開廷されるのを前に、地裁近くでは同日朝から傍聴希望者が列を作った。この日は被告人質問が行われる予定で、動機や生い立ちについて何を語るのか注目される。一般傍聴席３３席に対し、３１８人が訪れ、抽選倍率は９・６倍だった。起訴状では、被告は２２年