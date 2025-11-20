19日夜、奄美大島の大和村で住宅1棟などを全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、大和村湯湾釜の住宅です。19日午後11時40分ごろ、「隣の家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は、約1時間後に消し止められましたが、農業上原信子さん（85）の木造平屋建ての住宅1棟と倉庫や風呂などを全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。上原さんは、4人暮らし