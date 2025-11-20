中国が日本産水産物の輸入を事実上、停止したことを受け、野党側は事実関係と漁業関係者らへの影響について追及しました。国会記者会館から中継です。鈴木農水大臣は、中国側と技術的なやり取りを継続しているとの考えを示したうえで、引き続き、中国に対して輸出の円滑化を働きかけていきたいと改めて強調しました。立憲民主党徳永エリ 参院議員「今回のこの中国の措置が今後、どういう影響があるというふうに今、水産庁と