那覇市にあった認可外保育施設で2022年、生後3カ月の男児が心肺停止状態になり、その後死亡した事案で、沖縄県警は20日、必要な保護を怠ったとして、保護責任者遺棄容疑で当時の園長だった60代の女性を書類送検した。