【メルボルン共同】オーストラリアのボーウェン気候変動相は20日、国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（COP31）が来年11月、トルコで開催されると明らかにした。太平洋島しょ国との開催を掲げ誘致を目指していたオーストラリアが譲歩した。COP30開催中のブラジルで、ボーウェン氏が記者団に語ったとオーストラリアメディアが報じた。COPは国連の分類する5グループが輪番制で開催する。名乗りを上げた両国が綱引きを繰り広