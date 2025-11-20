きょう20日からあす21日にかけて、オホーツク海へと進む低気圧からのびる前線が北日本付近を通過する見通しです。その影響で、北日本や北陸ではあすにかけて日本海側を中心に雲が広がり、雨や雷雨となる所があるでしょう。前線通過後は寒気が流れ込み、山沿いを中心に雪の降る所もある見込みです。東日本の太平洋側や西日本は概ね晴れて、小春日和となりそうです。南西諸島は湿った空気が流れ込みやすく、あすにかけてくもりや雨と