楽天の西垣雅矢投手が結婚したことを発表しました。お相手は東京都出身で2歳上の28歳一般女性とされています。西垣投手は兵庫・報徳学園高校から早稲田大へ進み、2021年ドラフト6位で楽天に入団。4年目の今季は自己最多となる63試合にリリーフ登板して7勝1敗、14ホールド、防御率1.96をマークしました。西垣投手は球団を通じて「これから2人で支え合い、素敵な家庭を築いていきたいと思います。より一層自覚を持ち、チームの勝利に