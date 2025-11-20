「タンス預金」は、手元にいつでも使えるお金を置ける点で一定のメリットはあります。しかし、税金の申告をしていないタンス預金の存在が税務署にバレると、タンス預金が課税の対象になり得ることを知っていますか。 本記事では、タンス預金の概要や注意点、会社員時代に貯めたタンス預金の税金について解説します。 タンス預金とは？ タンス預金とは、銀行などの金融機関に預けず、自宅のタンスや引き出しなどに保