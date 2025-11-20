20日朝の石川県内は、放射冷却現象が強まりました。多くの観測地点で朝の最低気温が今シーズン最も低くなり、輪島市の三井では、0度丁度まで下がりました。石川県内は、朝から青空が広がっています。19日夜から20日朝にかけて晴れて、風も弱かったため、放射冷却現象が強まりました。20日朝の最低気温は、輪島・三井で0.0度、志賀と珠洲で1.9度など、12月上旬から中旬並みとなり、多くの地点で今シーズン最も寒い朝と