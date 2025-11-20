公益財団法人日本サッカー協会(JFA)とアディダスジャパンは、2025年11月10日にJFA・アディダス 「サッカー日本代表2026」キャンペーン共同発表会を開催。アディダスジャパンより、新ユニフォームの開発背景およびコンセプトが発表されたほか、ゲストとしてSAMURAI BLUE(サッカー日本代表)の久保建英選手、南野拓実選手、中村敬斗選手が登壇。新ユニフォームの感想や、ワールドカップへ向けた目標に関するトークセッションを行った