22日(土)からの3連休は、行楽日和の所が多くなりそう。25日(火)頃の雨のあと寒気が流れ込みますが、影響は北日本が中心。12月スタートも気温は高めで、本格的な冬の到来はもう少し先に。3連休は行楽日和の所が多い明日21日(金)は前線が北日本を通過後、寒気が流れ込むでしょう。北海道は雨から雪に変わり、東北や北陸は断続的に雨が降りそうです。雷を伴って降り方が強まることもあるでしょう。関東から九州、沖縄は広い範囲で晴れ