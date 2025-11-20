福岡県田川市の私立保育園に勤務していた元保育士の女が、園児への傷害と暴行の疑いで逮捕された事件で、園の防犯カメラに、女が別の園児にも暴力を振るう映像が残っていたことが分かりました。19日に逮捕されたのは、田川市の元保育士、中村麗奈容疑者（25）です。警察によりますと、中村容疑者は、保育士として勤務していた田川市の松原保育園で、ことし7月から8月の間、5歳児クラスの園児の首付近をつかみ後ろに引き倒すなどの