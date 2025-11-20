電気自動車になってもワインディングが楽しい2025年モデルとして大幅な進化を遂げたスバルのBEV『ソルテラ』。走りの質感や航続距離、さらには充電性能まで改善されています。【画像】ラリードライバー新井敏弘が全開走行！改良版スバル・ソルテラの実力とは全81枚モーターの出力はFWDモデルで150kWから165kWへ、AWDモデルでは160kWから252kWへと向上しており、加速性能の向上が体感できます。発進直後のトルクの立ち上がりが非