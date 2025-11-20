高市政権が目指す防衛力の抜本的強化のための安全保障関連の3文書の改定に向け20日、自民党内での議論が始まりました。自民党・安保調査会小野寺会長「国家安全保障戦略はじめ防衛3文書、また、防衛装備移転の見直しにつきまして、ご議論をいただくキックオフということになります」高市政権では、安全保障環境が厳しさを増していることなどを踏まえ、2022年に策定された国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書を1年前倒しして