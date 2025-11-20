１７日、東京タワー周辺の景色。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京11月20日】東日本国際大学の西園寺一晃客員教授は18日、高市早苗首相が「台湾有事」は日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得ると発言したことについて取材に応じ、「極めて危険な発言だ」とし、こうした誤った議論によって日本が歴史の過ちを繰り返すことがあってはならないと強調した。西園寺氏はまず、「台湾は中国の国内問題であ