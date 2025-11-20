大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災は、焼損エリアの北西部で発生し、南東側に燃え広がった可能性があることが、市消防局への取材で分かった。発生時は一帯に強風注意報が発表されており、西寄りの強風で被害が広がったとみている。発生から１日半が過ぎても鎮火には至っておらず、消防が消火活動を続けている。同局によると、住民の証言や火災発生時の通報内容などから焼損エリアの北西が火元とみている